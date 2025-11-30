Milan Lazio, Leao segna e convince tutti! Il portoghese fa sognare i tifosi. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria di ieri sera in Serie A contro la Lazio non è stata solo una questione di tre punti fondamentali, ma la certificazione di un cambiamento tattico profondo e vincente in casa rossonera. Il protagonista assoluto è ancora una volta Rafael Leão, il talentuoso attaccante portoghese, sempre più a suo agio nel nuovo ruolo di centravanti puro.

Il gol decisivo contro i biancocelesti è stato la fotocopia di una rete già vista in Coppa Italia a metà agosto contro il Bari: cross teso e preciso di Fikayo Tomori, il difensore centrale inglese sempre più proiettato in avanti, e incornata vincente di Leão.

L’Impronta di Massimiliano Allegri

Questo schema non è casuale, ma è il frutto dell’intuizione e del lavoro mirato di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano tornato sulla panchina del Diavolo. Allegri ha scelto di spostare Leão dalla fascia, dove sfruttava la sua velocità palla al piede, al centro dell’attacco.

Il gol di ieri ha mostrato movimenti da vero numero nove: l’attacco centrale dello spazio, la lettura perfetta della traiettoria e la potenza nel colpo di testa. Leão non è un centravanti classico, ma la sua crescita esponenziale in questa nuova posizione è innegabile. La sua fisicità e la sua rapidità lo rendono un attaccante moderno e imprevedibile, capace di aprire spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni. La scommessa di Allegri sembra aver ripagato con un incremento di pericolosità in area avversaria.

L’Osservatorio di Tare e il Futuro Offensivo

Il cambio di ruolo del portoghese è seguito con attenzione anche dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente laziale ora in sella ai rossoneri. La trasformazione di Leão in un attaccante centrale prolifico offre a Tare nuove prospettive per il calciomercato.

Se Leão dovesse consolidarsi definitivamente come centravanti titolare, la necessità di acquistare un nuovo bomberpotrebbe ridimensionarsi, permettendo al DS di concentrare le risorse su altri settori, magari a centrocampo o nella difesa di riserva. La visione strategica di Tare e la flessibilità tattica di Allegri si stanno rivelando la chiave di volta per un Milan che punta a tornare al vertice del calcio italiano. (Fonte: Analisi Tattica di Testate Sportive)

La doppia cifra di reti in campionato è l’obiettivo minimo per Leão, che ora è chiamato alla continuità per dimostrare che l’evoluzione in centravanti non è un episodio, ma il futuro dell’attacco milanista.