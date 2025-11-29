Milan Lazio, San Siro sold out ma “senza colori”: la protesta dei Milan Club in solidarietà alla Curva Sud. La situazione

Milan Lazio, stasera il Meazza sarà spoglio: niente striscioni o vessilli appesi al contrario per contestare il divieto su “Sodalizio Rossonero”

Sarà un San Siro dall’atmosfera visiva decisamente insolita e surreale quello che farà da cornice alla sfida di stasera tra Milan e Lazio. Nonostante la risposta del pubblico sia stata ancora una volta eccezionale, facendo registrare l’ennesimo sold out della stagione, lo stadio apparirà decisamente monocromatico e meno festoso del solito. Il motivo è legato a una forte presa di posizione del tifo: come gesto di totale solidarietà nei confronti della Curva Sud Milano, che si è vista vietare dalle autorità in modo inspiegabile l’ingresso del nuovo striscione “Sodalizio Rossonero”, moltissimi Milan Club hanno deciso di aderire a una forma di protesta congiunta.

Milan Lazio, solidarietà dei Milan Club alla Curva Sud

Come anticipato in mattinata e confermato col passare delle ore, la mobilitazione si è diffusa a macchia d’olio sui social. Attraverso numerose storie Instagram, puntualmente ripostate dai canali ufficiali della Curva, tantissimi club hanno comunicato che questa sera non esporranno i propri striscioni raffigurativi che solitamente colorano tutti gli anelli del Meazza. Altri, per marcare ancora di più il dissenso, hanno scelto di appenderli al contrario. Questa decisione amplifica l’effetto “spoglio” già inaugurato durante il derby della scorsa settimana, quando il cuore del tifo rossonero aveva smesso di colorare il secondo anello blu con le consuete bandiere e stendardi.

Il colpo d’occhio sarà dunque impattante: un muro di gente ma senza i vessilli della passione. L’auspicio di tutto l’ambiente è che, in questo scenario grigio, a “colorare” la notte ci pensi la squadra in campo: una vittoria dei rossoneri sarebbe fondamentale non solo per il morale, ma perché proietterebbe il Diavolo solitario al primo posto in classifica almeno per una notte, in attesa delle rivali.