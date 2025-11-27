Curva Sud contro il Milan: «Vicenda vergognosa, la società ci nega un diritto e non risponde alla PEC». Durissimo comunicato – FOTO

Curva Sud, duro comunicato degli ultras rossoneri a 5 giorni dal derby: nel mirino la dirigenza per il silenzio sul divieto dello striscione “Sodalizio”. Attacco anche alla stampa.

A soli 5 giorni di distanza dalla spettacolare coreografia (quella con la scritta “SODALIZIO”, ndr) esposta durante il derby vinto contro l’Inter, si alza nuovamente la tensione tra il tifo organizzato rossonero e la società di via Aldo Rossi. Gli ultras hanno deciso di esporsi pubblicamente attraverso i propri canali ufficiali, diramando un comunicato durissimo rivolto direttamente alla dirigenza. Il pomo della discordia riguarda il divieto di esposizione del nuovo striscione rappresentativo del gruppo, un’imposizione che i tifosi non accettano, soprattutto a fronte del silenzio istituzionale alle loro richieste formali di chiarimento.

Ecco il testo integrale della nota diffusa dalla Curva Sud, che punta il dito contro il club e contro i media:

«Sono esattamente 5 giorni che aspettiamo risposte ufficiali dalla società alla nostra pec inviata venerdì, dove chiediamo di avere nero su bianco il provvedimento, riportante le motivazioni del divieto del nuovo striscione “sodalizio rossonero”. La nostra dirigenza non solo non ha speso mezza parola in merito a questa vicenda vergognosa, di cui conosce molto bene tutti i retroscena, ma oggi ci sta di fatto negando un diritto non rispondendo ad una richiesta del tutto lecita. Ma d’altra parte siamo abituati ad una società che risponde solo a ciò che gli fa comodo, basti pensare che siamo ancora in attesa di ricevere risposte ai ricorsi presentati per la black-list. In tutto ciò, esclusi i soliti noti che ci mettono la faccia, dobbiamo ringraziare il resto della stampa che a parte elogiare la coreografia geniale di domenica scorsa, si guarda bene da fare il proprio mestiere non raccontando ciò che da mesi succede, sono poi gli stessi che si fanno paladini della libertà di stampa e di pensiero…».