Milan Lazio, Pedullà durissimo contro gli arbitri: «Sabato raggiunto il limite, sistema da commissariare. I direttori di gara...»

Milan Lazio, Pedullà attacca duro dopo il caos di San Siro: sistema arbitrale al collasso e gestione inaccettabile, serve un cambiamento radicale subito

Il polverone sollevato dalla direzione di gara e dall’utilizzo del VAR durante i minuti di recupero di Milan-Lazio non accenna a placarsi. A scagliarsi contro la gestione dell’arbitro Collu e del VAR Di Paolo è Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, che attraverso il suo canale YouTube ha pubblicato una disamina ferocia su quanto accaduto, allargando il discorso a una crisi sistemica che investe l’intera classe arbitrale in queste prime 13 giornate di Serie A.

Secondo il giornalista, l’episodio di sabato rappresenta un punto di non ritorno, la dimostrazione lampante che il meccanismo si è inceppato in modo irreparabile.

IL LIMITE MASSIMO – «Quando c’è la prova regina dell’attendibilità, dell’inefficacia, dell’inutilità del var che crea delle cose allucinanti, e sabato abbiamo raggiunto il limite massimo, secondo me da sabato non si può più tornare indietro. Quando parlo di arbitri attenzione, parlo soltanto degli arbitri non degli uomini, gli uomini non li tocco, non mi permetterei mai».

Pedullà non usa mezzi termini per definire il livello tecnico dei fischietti italiani, invocando un intervento drastico sui vertici per arginare una situazione definita imbarazzante.

Milan Lazio, che attacco di Pedullà agli arbitri

ARBITRI SCARSI – «Posso dire che è un arbitro scarso che non è all’altezza, si lo ribadisco, gli arbitri sono scarsi, non all’altezza di un sistema sbagliato con un commissariamento in atto, che dovrebbe essere in atto, ma che con ieri siamo stati, siete stati, sono stati presi a botte, a schiaffi, metaforicamente parlando, dal punto di vista definitivo perché qui si tratta di capire chi te lo spiega, come ti confezionano pacchetto. Ripeto, ci sono arbitri scarsi, ne salviamo alcuni bravi ma che rischiano di diventare scarsi».

Infine, l’analisi si concentra sulla “scena madre”, ovvero la gestione confusa dell’episodio che ha coinvolto il difensore rossonero Strahinja Pavlovic, dove la logica regolamentare è stata stravolta.

L’EPISODIO PAVLOVIC – «Ma sabato succede la scena madre che ti porta tutte le prove possibili immaginabili che è stato dimostrato da una persona alla quale gli hanno dato 10, gli hanno dato del genio, io invece del genio non glielo darei perchè ha messo sotto i piedi l’abc e i canoni essenziali, le regole del buon senso che non dovevano essere mai messe in discussione, ha rivalutato delle cose, ha fatto una frittata. Lui cosa fa, dichiara fallo di mano quello di Pavlovic, che non è mai fallo, e si inventa un fallo subito dallo stesso. Si inventa una cosa che non esiste assolutamente».

