Milan Lazio, Sarri dovrà a fare a meno di Cataldi! Infortunio al polpaccio per il centrocampista. Segui le ultimissime

Cattive notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. La società biancoceleste dovrà fare a meno di Danilo Cataldi, il centrocampista centrale e prodotto del vivaio laziale, per le prossime delicate sfide di campionato e coppa. Il calciatore, sostituito all’intervallo della recente sfida contro il Lecce, ha riportato un infortunio che si è rivelato meno banale del previsto.

Il club capitolino ha comunicato che Cataldi ha subito una “lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro”. Si tratta, in termini più semplici, di un problema muscolare al polpaccio che priverà l’allenatore Sarri di una pedina fondamentale in mezzo al campo per un periodo stimato tra i 20 e i 30 giorni.

L’Infermeria Affollata e i Tempi di Recupero

L’infortunio di Cataldi aggrava l’emergenza nel centrocampo biancoceleste. Questo stop segue infatti l’assenza già pesante di Nicolò Rovella, il giovane regista che si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un persistente problema di pubalgia.

L’atleta ha prontamente iniziato il protocollo di recupero e sarà sottoposto a rivalutazioni costanti nei prossimi giorni. Tuttavia, il rientro in campo appare difficile prima della gara in programma con il Parma il prossimo 13 dicembre. La notizia, confermata dall’ANSA (fonte citata), costringe lo staff tecnico a rivedere le strategie per le prossime partite cruciali. La profondità della rosa sarà messa a dura prova.

