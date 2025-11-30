Milan Lazio, Capello giudica i rossoneri: da Maignan a Bartesaghi! Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria del Milan contro la Lazio ha confermato la solidità e l’ambizione dei rossoneri in questa stagione. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport , l’ex tecnico rossoneroFabio Capello ha analizzato il successo, identificando i motori di questo Diavolo trasformato da Massimiliano Allegri.

Maignan e Leão: I Protagonisti Assoluti

Capello ha ribadito l’importanza dei due eroi dello Scudetto 2022, ormai protagonisti assoluti di un Milan che gioca per vincere e provare a cucirsi la seconda stella:

Mike Maignan, la Garanzia: L’ estremo difensore francese è un vero e proprio baluardo . I suoi interventi decisivi, ha spiegato Capello , “ pesano come i gol di un attaccante “, garantendo sicurezza e punti preziosi ad ogni gara.

L’ è un vero e proprio . I suoi interventi decisivi, ha spiegato , “ “, garantendo e ad ogni gara. Rafael Leão, la Cattiveria: Il portoghese è “sempre più maturo ed essenziale“. Il suo gol meraviglioso, frutto di un’azione magistrale corale, lo ha proiettato tra i capocannonieri della Serie A. La chiave è il lavoro di Allegri: Leão non è un centravanti classico, ma una punta atipica che ha acquisito responsabilità e sacrificio anche lontano dalla porta. “Rafa adesso si sacrifica, aiuta i compagni… è diventato più responsabile ma anche più felice.”

Bartesaghi: La Risorsa Preziosa Made in Milan

Accanto ai campioni affermati, Capello ha elogiato la crescita del giovane Davide Bartesaghi, ormai titolare sulla fascia sinistra.

“Bartesaghi, ormai titolare sulla fascia sinistra, si è guadagnato la fiducia di Allegri grazie a una bella continuità di prestazioni… è una risorsa fatta in casa che sta diventando sempre più preziosa: ha fisicità, coraggio e dialoga con sicurezza insieme ai compagni.”

Questa valorizzazione interna è un piccolo grande segnale che, unito alla capacità di battere le big e di vincere “partite sporche”, incoraggia i tifosi rossoneri a guardare con ottimismo al futuro.

L’Agenda di Allegri e Tare

Il tecnico Allegri sta dimostrando di saper far crescere sia i top player come Leão che i giovani talenti come Bartesaghi e, perché no, l’attaccante Nkunku, che secondo Capello merita più fiducia.

Il Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente laziale, può contare su una base solida di individualità in crescita. Il suo compito è ora quello di tradurre questa qualità in classifica e supportare il progetto tecnico di Allegri garantendo la profondità necessaria attraverso i giusti innesti di mercato.