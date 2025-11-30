Milan Lazio, Calvarese chiarisce tutto: ecco la verità sul rigore di Pavlovic. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria di misura del Milan sulla Lazio continua a generare un acceso dibattito sull’operato arbitrale. L’episodio centrale della polemica riguarda un contatto dubbio in area di rigore biancoceleste tra il difensore laziale Adam Marusic e Strahinja Pavlovic, con i rossoneri furiosi per il mancato fischio. A esprimere un giudizio tecnico severosulla gestione del momento è stato l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ora opinionista.

Sul suo profilo X (precedentemente Twitter), Calvarese ha puntato il dito contro l’arbitro in campo, Collu, e l’addetto al VAR, Di Paolo, accusandoli di aver complicato inutilmente una situazione che, a suo dire, era chiara (Fonte: Profilo X di Gianpaolo Calvarese).

Il Caos Regolamentare: Doppia Errore Tecnico

L’analisi di Calvarese è netta e si concentra sulla contraddizione e l’eccesso di zelo dimostrato dalla squadra arbitrale.

“Collu e Di Paolo si complicano la vita, non c’è fallo di Marusic su Pavlovic e il serbo non commette fallo di mano.”

Il commento evidenzia la doppia confusione:

Marusic Non Falloso: La Lazio non ha commesso fallo sul difensore avversario in area, quindi il rigore non poteva essere annullato per quel motivo. Pavlovic Non Falloso: Allo stesso tempo, Pavlovic, il difensore serbo coinvolto nell’azione, non ha commesso fallo di mano passibile di rigore per la Lazio.

Secondo l’ex arbitro, la lunga revisione e la decisione finale sono state il frutto di un ragionamento troppo contorto e tecnicamente scorretto: “Review cervellotica e tecnicamente sbagliata.” Un’analisi che getta ombre sulla qualità delle decisioni prese nel finale di gara.

Allegri, Tare e la Necessità di Chiarezza

Queste continue polemiche arbitrali non giovano all’ambiente del Milan. Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano, deve quotidianamente lavorare per mantenere alta la concentrazione dei suoi, minimizzando l’impatto delle controversie esterne. La vittoria di misura è stata meritata sul campo, ma la gestione degli episodi continua a tenere in tensione i tifosi rossoneri.

Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente laziale, si trova a dover gestire anche l’aspetto istituzionale. La chiarezza regolamentare richiesta da figure come Calvarese è fondamentale per garantire la serenità della squadra. Tare e la dirigenza rossonera sono chiamati a monitorare attentamente questi errori tecnici che rischiano di distorcere il risultato finale, influenzando la corsa Scudetto che vede il Milan di Allegri tra i protagonisti assoluti.