Milan Lazio, Calamai celebra il momento super di Mike Maignan. Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ottiene un’altra vittoria di peso, superando la Lazio per 1-0 in una sfida tesa e cruciale a San Siro. Questo successo non è solo un iniezione di fiducia per i rossoneri, ma un forte segnale inviato al campionato sulla solidità e sulla mentalità vincente impresse dal tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano.

Nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb (TMW), il giornalista Luca Calamai ha analizzato la gara, mettendo in luce due elementi centrali della serata: la forma straripante di un singolo e la confusione cronica del sistema arbitrale(Fonte: Editoriale Luca Calamai su TMW).

Maignan Magico: L’Elogio del Portiere Francese

Calamai ha sottolineato il momento magico di Mike Maignan, l’estremo difensore francese noto per le sue parate incredibili e la sua leadership in campo.

“La sfida con la Lazio ha anche confermato il momento magico di Maignan…”

Le ultime prestazioni del “Magic Mike” hanno dimostrato ancora una volta quanto il portiere titolare sia decisivo per le ambizioni del Diavolo. Con interventi che spesso valgono come gol segnati, Maignan si conferma il pilastro difensivo su cui si fonda la solidità tattica voluta da Allegri. La sua presenza trasmette sicurezza all’intero reparto e minimizza i margini d’errore.

Il VAR nella Confusione Sovrana: La Critica al Sistema

Parallelamente all’elogio del campione, l’editoriale ha riacceso i riflettori sul dibattito inestinguibile sull’uso del VAR. Nonostante la vittoria, le polemiche arbitrali hanno dominato il finale.

Calamai ha citato la spiegazione fornita dall’arbitro Collu dopo la revisione al monitor dell’azione da rigore per la Lazio, evidenziando come la chiarezza sia un miraggio:

“… L’arbitro Collu ha spiegato dopo aver rivisto l’azione al monitor perché non era rigore per la Lazio. Ma la confusione regna sovrana. E ogni volta ci chiediamo se ormai le partite siano diretta dal Var o dall’arbitro“.

Questa sensazione di incertezza e di delega eccessiva alla tecnologia è un problema sistemico che rischia di offuscarele prestazioni sportive del Milan di Allegri.

La Gestione di Tare tra Campo e Disciplina

La situazione arbitrale è certamente un punto di discussione anche per il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente laziale. Il DS deve garantire che il clima esterno non influenzi negativamente la concentrazione della squadra. L’importanza di avere un portiere leader come Maignan, il cui rinnovo è un’altra priorità per Tare, è cruciale per la stabilità del club in un ambiente così polarizzato dalle decisioni del VAR.