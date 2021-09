Milan Lazio: attenzione a Milinkovic-Savic, in gol con la Serbia

Sergej Milinkovic-Savic è l’arma in più della Serbia. Il centrocampista si carica in vista della sfida tra Milan e Lazio

Sergej Milinkovic-Savic sempre determinante. Anche con la Serbia, il Sergente non si risparmia: è sua la rete che ha – momentaneamente – sbloccato il match contro l’Irlanda, valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. L’incontro terminerà poi 1-1 a causa dell’autogol nel finale di Nikola Milenkovic.

Il colpo di testa vincente del centrocampista della Lazio testimonia che il calciatore è carico per affrontare il Milan nella prossima giornata di campionato.

