Milan Lazio, Allegri vince quasi sempre contro Sarri: il dato incredibile. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il recente successo del Milan sulla Lazio non è solo una vittoria di fondamentale importanza per la classifica dei rossoneri, ma è anche l’ennesima conferma di un dominio tattico che Massimiliano Allegri esercita regolarmente sul collega Maurizio Sarri. I numeri del loro duello a distanza in panchina sono implacabili e non lasciano spazio a interpretazioni.

Secondo quanto riportato da Opta, l’autorità in fatto di statistiche calcistiche, l’attuale allenatore del Diavolo è il vero e proprio incubo del tecnico della Lazio.

Allegri, il Boia di Sarri: Nessuno Ha Fatto Meglio in Serie A

Il bilancio tra i due esperti tecnici della Serie A pende nettamente in favore di Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano noto per il suo pragmatismo e la sua capacità di gestire i momenti chiave. Nelle 14 sfide totali in campionato tra i due, Maurizio Sarri, l’allenatore toscano del “sarrismo”, ha collezionato ben nove sconfitte.

Scontri Totali in Serie A: 14

14 Vittorie di Sarri: 3

3 Pareggi: 2

2 Sconfitte di Sarri (Vittorie di Allegri): 9

Questo dato è cruciale: Sarri ha perso contro Allegri più partite che contro qualsiasi altro allenatore incontrato nel corso della sua carriera nel massimo campionato italiano. Un vero e proprio tabù che Sarri non è riuscito a scardinare neanche alla guida di squadre di altissimo livello.

La Formula Vincente del Milan e la Solidità Tattica

La recente vittoria del Milan sulla Lazio, sebbene di misura, rientra perfettamente in questa tradizione vincente per Allegri. L’allenatore è riuscito a imbrigliare il gioco offensivo e organizzato della formazione capitolina, sfruttando la solidità difensiva e l’efficacia dei suoi campioni, come Rafael Leão o Mike Maignan.

Questo strapotere tattico di Allegri è un elemento chiave per il successo del club meneghino in questa stagione. Il suo approccio, basato sulla concretezza e sulla disciplina, si è sempre dimostrato la migliore contromisura al calcio più spregiudicato e schematico di Sarri.

Con il supporto del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, il Milan è stato costruito per offrire ad Allegri i giocatori adatti a implementare il suo calcio pragmatico e vincente. Se il Diavolo vuole continuare a lottare per il primato in Serie A, dovrà continuare a sfruttare la superiorità psicologica e tattica del suo tecnico nei confronti dei rivali diretti.