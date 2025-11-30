Milan Lazio, Allegri ha detto questo all’arbitro Collu! Il retroscena del finale

Milan Lazio, Allegri ah detto questo all’arbitro Collu! Il retroscena del finale. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il finale incandescente della partita dei rossoneri è stato segnato non solo dalle azioni decisive in campo, ma anche da un episodio che ha visto protagonista l’allenatore, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese del Milan, noto per la sua gestione pragmatica delle gare, è stato espulso dall’arbitro Collu dopo una veemente protesta nell’area tecnica.

Il motivo scatenante è stata la richiesta di revisione al VAR per un presunto tocco di braccio da parte del giocatore avversario, Pavlovic. La decisione arbitrale non è andata giù ad Allegri, che ha espresso il suo dissenso in maniera vigorosa.

La Difesa del Tecnico del Diavolo a SkySport

Intervenendo ai microfoni di SkySport subito dopo la gara, l’allenatore del Milan ha cercato di smorzare i toni e di chiarire la natura delle sue parole rivolte al fischietto. Allegri ha negato categoricamente di aver usato offese o parole irrispettose, fornendo una versione sarcastica e bonaria dell’accaduto.

“Gli ho solamente detto: ‘Cavolo tutte le volte che ci sei tu succede sempre un casino‘. Perché lui era l’arbitro con la Cremonese (ride, ndr). Non l’ho assolutamente offeso“, ha spiegato il tecnico riferendosi all’arbitro Collu.

Questa frase, che alludeva a precedenti episodi controversi vissuti con lo stesso direttore di gara, sebbene priva di insulti, è stata evidentemente giudicata eccessiva o inappropriata dall’arbitro, portando all’immediato cartellino rosso.

Le Conseguenze e la Reazione di Tare

L’espulsione avrà conseguenze dirette per i rossoneri, poiché Allegri sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato, gestendo la squadra dalla tribuna. Questo imprevisto giunge in un momento cruciale per la corsa alla vettadella Serie A.

La situazione è stata certamente annotata dal nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, l’ex difensore albanese ora responsabile delle strategie tecniche e di mercato del club. Sebbene Tare apprezzi la passione e l’agonismo di Allegri, la dirigenza predilige una linea di condotta più disciplinata e istituzionale nei confronti della classe arbitrale.

L’episodio, come riportato anche dalle principali testate sportive (Fonte: Intervista Allegri a SkySport), sottolinea la tensione altissima che circonda ogni partita del Milan, dove ogni singola decisione arbitrale può incidere pesantementesul risultato. Nonostante il nervosismo finale, l’obiettivo primario di Allegri e Tare resta quello di mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni decisivi.