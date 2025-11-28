Milan Lazio, senza Pulisic tocca a Nkunku? L'investimento da 42 milioni si gioca una nuova chance. Allegri...

Milan Lazio, Allegri si affida a Nkunku per dare continuità ai successi, ma il numero 18 è chiamato a sbloccarsi dopo un inizio stagione al di sotto delle aspettative

Il Milan è chiamato a dare continuità ai tre punti pesantissimi conquistati la scorsa domenica nel Derby contro l’Inter, ma la sfida di domani sera a San Siro contro la Lazio sarà tutt’altro che semplice. Oltre a ritrovarsi davanti una squadra in forma, il tecnico Massimiliano Allegri deve affrontare la nuova, e non indifferente, defezione di Christian Pulisic: lo statunitense, calciatore più efficiente della rosa del Diavolo, non sarà della partita.

Si apre così una nuova chance per i compagni. I due principali indiziati per sostituire Pulisic al fianco di Rafael Leao (inamovibile in attacco) erano Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Le indiscrezioni della vigilia suggeriscono però il francese in netto vantaggio, evidenziando l’intenzione di Allegri di optare per un assetto leggermente più offensivo.

Milan Lazio, fiducia del club su Nkunku e l’esigenza di sbloccarsi

Per Nkunku si tratta di una occasione cruciale. Fino a questo momento, il suo rendimento è stato spesso al di sotto del suo potenziale, limitandosi a un gol in Coppa Italia contro il Lecce e a prestazioni opache. Il Milan ha sborsato 42 milioni di euro (bonus inclusi) per prelevarlo dal Chelsea, scommettendo sul suo talento latente, bloccato in passato da problemi fisici e poco spazio in Inghilterra. Probabilmente a Casa Milan si aspettavano un calciatore più pronto, ma Nkunku deve recuperare non solo il ritmo partita, ma soprattutto la fiducia nei suoi mezzi.

Il numero 18 rossonero in stagione ha giocato 9 partite totali tra campionato e Coppa Italia, di cui solo 3 da titolare, totalizzando un gol e un assist. Con Pulisic e Gimenez ai box, la speranza della società è che questa nuova occasione di partire dall’inizio venga finalmente sfruttata per dimostrare il suo valore.