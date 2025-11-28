Allegri, riflessioni in corso: contro la Lazio scelta a sorpresa in attacco? Spiffero da Milanello

Allegri, con Pulisic fuori, deve scegliere il partner di Leao contro la Lazio: Loftus-Cheek insidia Nkunku. Riflessioni in corso

I timori sono diventati certezze per Massimiliano Allegri: l’americano Christian Pulisic è fermo per un affaticamento muscolare e, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrà seguire la sfida contro la Lazio dalla tribuna. Gli esami strumentali hanno fortunatamente escluso lesioni gravi, ma l’ex Chelsea avverte un fastidio alla coscia che impone cautela. Allegri deve dunque risolvere il dilemma su chi affiancherà Rafa Leao nel cuore dell’attacco rossonero, con il ballottaggio ristretto a Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

La scelta più naturale sarebbe schierare Nkunku dal primo minuto, come già successo in due occasioni (contro Roma e Parma). Tuttavia, in quelle partite l’intesa tra il francese e Leao è sembrata tutta da trovare, con il lusitano in grande spolvero e Nkunku completamente fuori fase. Allegri ha più di un dubbio sull’adattabilità dell’ex Lipsia al suo Milan, giustificata anche dai suoi alibi: il nuovo sistema di gioco, il cambio di Paese e campionato e la condizione fisica segnata dal Mondiale per club. Nonostante il tecnico lo coccoli in conferenza stampa, un’esclusione contro la Lazio suonerebbe come una netta bocciatura.

Allegri pensa a Loftus-Cheek

Ecco perché Loftus-Cheek potrebbe operare il sorpasso decisivo all’ultima curva. Allegri stima molto Ruben per la sua grande versatilità, che gli permette di coprire più ruoli, compreso quello di seconda punta atipica al fianco dell’amico Leao. L’inglese porta in dote forza fisica, velocità in progressione e una buona tecnica, caratteristiche ideali. Inoltre, Allegri vorrebbe tenersi un cambio offensivo importante in panchina. Contro la Lazio del suo mentore Sarri, Loftus-Cheek potrebbe dunque ritrovare una maglia da titolare in un attacco sorprendente. Lo riporta calciomercato.com.