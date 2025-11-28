Infortunio Pulisic, Allegri perde l’americano: assenza certa contro la Lazio, rischio Coppa Italia? Cosa filtra

Infortunio Pulisic, i timori della vigilia sono confermati. Il giocatore più decisivo del Milan non sarà a disposizione per la sfida di domani sera con la Lazio

La cattiva notizia che era stata preannunciata alla vigilia si è trasformata in una dolorosa certezza per il Milan. La presenza di Christian Pulisic contro la Lazio, domani sera alle 20.45 a San Siro per la tredicesima giornata di campionato, è da considerarsi praticamente certa. I timori espressi da Massimiliano Allegri in conferenza stampa hanno trovato riscontro nella rifinitura odierna. L’aggiornamento, riportato in diretta da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24 da Milanello, conferma che il Diavolo dovrà rinunciare al suo giocatore più decisivo in termini di impatto e numeri offensivi in questo avvio di stagione.

Infortunio Pulisic, l’americano salta anche la Coppa Italia?

L’assenza è legata a un infortunio muscolare che, sebbene non sia da considerarsi particolarmente serio, richiede una cautela estrema e una gestione attenta. Di Stefano ha sottolineato che il giocatore americano verrà valutato giorno per giorno per monitorare i progressi, escludendo dunque la sua partecipazione al big match di domani. Questa necessità di cautela mette a forte rischio la presenza di Pulisic anche per la seconda gara contro la Lazio in programma giovedì prossimo, alle 21 allo Stadio Olimpico, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

L’obiettivo è evitare qualsiasi ricaduta o complicazione per l’attaccante, che resta un elemento cruciale nello scacchiere tattico rossonero. L’assenza forzata dell’americano costringerà il tecnico Allegri a ridisegnare la linea offensiva del Milan per i due impegni consecutivi contro i biancocelesti, una squadra in ottima forma e che richiede il massimo dell’attenzione.