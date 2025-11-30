Milan Lazio, Allegri fa 13 di fila: non accadeva da oltre tre anni. Risultato da applausi

Milan Lazio 1-0 è il tredicesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Max Allegri, pareggiato il risultato di Pioli

Il Diavolo rossonero è in un momento di forma smagliante. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico toscano, ha messo a segno una impressionante sequenza di risultati utili consecutivi, dimostrando una ritrovata solidità e consistenza. Il Milan ha infatti totalizzato ben 13 risultati utili di fila tra le sfide di Serie A e gli impegni di Coppa Italia.

Questa striscia positiva rappresenta la risposta più eloquente della squadra alla crisi di inizio stagione e ha permesso ai rossoneri di scalare posizioni importanti in classifica e avanzare nella coppa nazionale. L’ultima volta che i milanisti hanno conosciuto la sconfitta risale addirittura al mese di agosto, un passo falso contro la Cremonese che, col senno di poi, è servito da sveglia per il gruppo.

Un Esempio di Consistenza Ritrovata

Il dato statistico è significativo e sottolinea l’eccellente lavoro svolto da Allegri e dal suo staff. Per trovare una sequenza di imbattibilità così lunga bisogna tornare indietro nel tempo, precisamente al periodo a cavallo tra le stagioni 2021/2022 e 2022/2023, quando sulla panchina sedeva l’ex allenatore Stefano Pioli, il tecnico emiliano che aveva riportato lo Scudetto a Milano. Quella squadra, che vedeva in campo giocatori chiave come l’esperto attaccante francese Olivier Giroud e il fantasista portoghese Rafael Leão, aveva fatto della continuità uno dei suoi punti di forza.

Eguagliare quel record non è solo una nota statistica positiva, ma un segnale forte lanciato alle dirette concorrenti. Dimostra che il Milan ha ritrovato quella solidità difensiva e quel cinismo necessari per competere ad alti livelli in Italia. La capacità di non perdere, anche nelle giornate meno brillanti, è spesso il vero discriminante nella lotta al titolo.

Adesso, l’obiettivo dei rossoneri è superare il precedente record e prolungare ulteriormente la striscia, trasformando i risultati utili in vittorie cruciali. La prossima serie di impegni sarà decisiva per capire quanto lontano potrà spingersi questa versione del Diavolo e se questa ritrovata continuità potrà tradursi in un traguardo importante in campionato o in coppa.