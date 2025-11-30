Calendario Milan, in Serie A ora tocca alle “piccole”: Allegri chiamato ad invertire il trend

Calendario Milan – La gare della squadra di Massimiliano Allegri nel prossimo mese abbondante di Serie A

Il Diavolo rossonero si prepara ad affrontare un ciclo di sei partite di campionato che, osservando la classifica, sembrerebbe sulla carta favorevole. Le prossime sfide, illustrate nella sequenza di gare in foto, mettono di fronte la squadra di Milano a diverse formazioni che, al momento, occupano posizioni inferiori.

Il calendario si apre in trasferta contro il Torino l’8 dicembre alle 20:45, per poi vedere i rossoneri impegnati a San Siro per due incontri casalinghi contro il Sassuolo (dom 14 dic, 12:30) e l’Hellas Verona (28 dic, 12:30). L’anno nuovo si aprirà con la trasferta in Sardegna contro il Cagliari (2 gen, 20:45), seguita dal ritorno in casa contro il Genoa (8 gen, 20:45). Il tour de force si concluderà poi in Toscana l’11 gennaio con la sfida alla Fiorentina di mister Vincenzo Italiano, l’allenatore che sta plasmando un gioco offensivo e frizzante.

L’Allarme “Piccole”: La Squadra di Allegri Chiamata a Invertire il Trend

Proprio la presunta semplicità di questo rush pre-invernale e inizio 2026 accende un campanello d’allarme nelle stanze del club. In questa stagione, il Milan ha sorprendentemente lasciato per strada punti preziosi proprio contro formazioni sulla carta più deboli, tra cui figurano i pareggi beffa contro Cremonese, Pisa e Parma. Queste défaillance hanno rallentato la marcia della squadra guidata da Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico toscano noto per la sua pragmatica gestione delle risorse.

È necessario che la squadra inverti immediatamente questo trend. Per ambire al titolo e consolidare la propria posizione in vetta, il Diavolo non può permettersi ulteriori passi falsi contro avversari meno quotati. Giocatori chiave come Rafael Leão dovranno garantire massima concentrazione e cinismo anche in queste gare, spesso insidiose più di quanto si possa pensare.

Le prossime sei partite rappresentano, di fatto, un banco di prova cruciale per la mentalità e la consistenza dei rossoneri. Solo massimizzando i punti in questo segmento di calendario il Milan potrà affrontare con la giusta serenità le sfide più impegnative che verranno.