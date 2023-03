Milan, lavoro doppio per Pioli: nuova sfida in vista del Napoli. Il tecnico deve valutare tre giocatori in particolare, ecco il motivo

In vista della partita contro il Napoli, il lavoro di Stefano Pioli per il Milan si fa doppio: non solo scegliere la formazione, ma canalizzare le energie negative in positive.

Si tratta, infatti, di rivitalizzare i giocatori che sono rimasti a Milanello, esclusi dalle loro Nazionali: su tutti Tomori, ignorato da Southgate per la formazione inglese. Stesso discorso si estende a Brahim Diaz e Davide Calabria, non valutati rispettivamente da Spagna e Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.