Milan, la vittoria al debutto da campione d’Italia non avveniva dal 1996

Il Milan ha battuto 4-2 l’Udinese all’esordio stagionale in Serie A: la vittoria al debutto da campione d’Italia non arrivava dal 1996

Il Milan ha fatto il proprio esordio nella Serie A 2022-2023 battendo l’Udinese a San Siro per 4-2. Il successo da Campione d’Italia in carica non arrivava dal 1996, quando i rossoneri regolarono 4-1 il Verona con il celebro gol di Weah. Di seguito gli altri tre precedenti dopo lo scudetto:

1999/2000: Lecce-Milan

2004/2005: Milan- Livorno

2011/2012: Milan-Lazio