Milan, la valutazione di 25 milioni per Rebic è ritenuta troppo alta

Il Milan vorrebbe riscattare definitivamente Rebic ma essendo solo in prestito biennale secco l’Eintracht Francoforte potrà fissare il prezzo

In questo periodo di pausa forzata il Milan si guarda in casa e, oltre alle questioni rinnovo, pensa alla strategia per riscattare Rebic. Il croato al momento è a Milano solo in prestito biennale secco dall’Eintracht Francoforte senza opzioni per il riscatto.

Ad ogni modo secondo SportMediaset i rossoneri sono soddisfatti della crescita di Rebic e vorrebbero in estate esser possessori del 100% del suo cartellino, ma le richieste pre-coronavirus di 25 milioni di euro sono ritenute eccessive.