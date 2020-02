Milan, la gara di ieri è il quadro clinico dei limiti psicologici di questa giovane squadra

Fiorentina-Milan di ieri sera ha evidenziato tutti i limiti tattici e psicologici che ancora albergano nella rosa rossonera

Fiorentina-Milan di ieri sera rappresenta il perfetto quadro clinico delle squadra rossonera in questo momento. La crescita di Romagnoli e compagni sotto la guida di Pioli è evidente: una sapiente disposizione tattica, un modulo stabile e il beneficio assoluto della farmaco chiamato Zlatan Ibrahimovic hanno rilanciato le ambizioni del club di via Aldo Rossi, che sembravano essersi già miserabilmente esaurite nel mese di dicembre. Se da una parte quindi addetti ai lavori e non possono constatare piacevolmente determinate qualità tecniche e acquisite competenze tattiche raggiunte dalla rosa del Diavolo, dall’altra rimangono ancora, cocenti, i limiti psicologici.

Il Milan era e rimane una squadra giovanissima: l’arrivo di un veterano come Ibra può migliorare (come ha fatto) la situazione, ma non può certo modificare i dati anagrafici delle carte d’identità dei suoi compagni di squadra. Ecco perché la partita di ieri sera dipinge perfettamente lo stato di questo gruppo: avanti di un gol e sopra di un uomo dal 62′, i rossoneri hanno perso i riferimenti subendo contropiedi preoccupanti e non riuscendo a trovare una quadratura tattica che permettesse di controllare saldamente una partita che si lasciava quasi vincere da sola. La foga e l’inesperienza hanno invece appesantito le gambe degli uomini di Pioli, che avvertito probabilmente anche il timore e il clima infuocato, hanno ceduto nei minuti finali. Da queste situazioni passa la maturità individuale e collettiva dei singoli giocatori rossoneri, che non potrà però essere assimilata certo dall’oggi al domani.