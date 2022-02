ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la vittoria nel Derby contro l’Inter, il Milan si è ritrovato oggi a Milanello.

La squadra di Pioli si è allenata sotto lo sguardo vigile di Massara e Maldini; occasione per gioire insieme per la vittoria di ieri e, soprattutto, focalizzare l’obiettivo al prossimo impegno contro la Lazio, in Coppa Italia.