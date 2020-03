Milan, la data di ripresa potrebbe slittare: si attende parere degli esperti

Milan pronto a prolungare la sospensione dell’attività di Milanello dopo il 22 marzo, come invece era stato inizialmente programmato.

Milan pronto a prolungare la sospensione dell’attività di Milanello dopo il 22 marzo, come invece era stato inizialmente programmato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sulla base di fonti interne qualificate del club “la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei tesserati conta più del resto”.

IN ATTESA DEGLI ESPERTI- A questo punto I rossoneri, fanno sapere che si atterranno alle disposizioni degli esperti per stabilire la data per la ripresa delle sedute. Intanto Lotito spinge per riprendere, oggi assemblea di Lega.