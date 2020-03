Le attività presso il C.S. Milanello sono sospese fino a domenica 22 marzo. La Prima squadra si ritroverà, salvo nuove indicazioni, lunedì 23 marzo alle ore 14.00.

Fonte: acmilan.com

First team to resume training on 23 March

La ripresa degli allenamenti per i rossoneri è posticipata al 23 marzo

