Milan, la compattezza societaria favorisce il lavoro di Pioli

Il Milan sta lavorando unito e compatto. Remando tutti dalla stessa parte, i rossoneri si sono portati meritatamente in testa in campionato

Il Milan, in questo momento, è un’oasi felice dove tutte le cose sembrano andare bene. Oltre ai risultai che arrivano anche con diverse assenze pesanti (vedi Ibrahimovic, Leao, Kjaer e Bennacer nell’ultima partita contro Sampdoria), intorno a Milanello si respira un’aria pulita, senza polemiche. Tutto ciò favorisce il lavoro di Stefano Pioli e del suo staff. L’assenza per Covid del mister, e del suo vice Giacomo Murelli, non è stata un problema per la squadra, che ha assorbito il colpo alla grande raccogliendo 2 vittorie e un pareggio durante le 3 partite della gestione Daniele Bonera.

La società, a partire dal Presidente Paolo Scaroni fino ad arrivare ai giocatori, è compatta e focalizzata sull’obiettivo stagionale che il Diavolo deve raggiungere: la qualificazione in Champions League.