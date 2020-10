Milan, la carica di Hauge: «In campo già domenica? Vediamo»

Il nuovo arrivato ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del Milan, in particolar sul possibile esordio contro lo Spezia

«In campo già domenica? Mi allenerò qui in Italia per il resto della settimana, quindi vedremo se potrò partecipare già alla partita domenica», queste le prime parole da milanista di Jens Petter Hauge.

Non inserito in lista UEFA, non potrà esserci questa sera in casa del Rio Ave, ma il Milan conta di riuscire a schierarlo già domenica in campionato contro lo Spezia; difficile vederlo titolare ma i 1000 di San Siro verosimilmente potranno vederlo all’opera a partita in corso.