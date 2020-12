Milan, Krunic verso la titolarità in vista del match di domani

Rade Krunic domani contro la Lazio troverà spazio dal primo minuto davanti alla difesa nel consueto 4-2-3-1 che Stefano Pioli schiererà

Rade Krunic domani giocherà titolare nel centrocampo a due del Milan davanti alla difesa. Considerate le assenze sicure di Franck Kessie e Ismael Bennacer, il bosniaco avrà l’opportunità di scendere in campo titolare in campionato, per la seconda volta in questa stagione. Krunic sarà affiancato, con tutta probabilità, da uno fra Sandro Tonali e Hakan Calhanoglu.

La notizia è stata riportata dai colleghi di Sky.