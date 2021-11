Milan, Kjaer convocato con la Danimarca per le gare con Far Oer e Scozia

Il difensore del Milan Simon Kjaer è stato convocato dalla nazionale danese per i prossimi impegni contro Far Oer e Scozia

Simon Kjaer convocato dalla nazionale danese per gli impegni nella prossima pausa nazionali. Il difensore del Milan è nella lista del c.t. Hjulmand per le prossima gare contro Far Oer e Scozia valide per le Qualificazioni ai Mondiali, con gli scandinavi che hanno già strappato il pass per Qatar 2022.