Milan Juventus: il club ricorda la vittoria del 1990 – VIDEO

Esattamente 30 anni fa, il 30 dicembre 1990 i rossoneri furono protagonisti di una grandissima vittoria sulla Juventus. Nel match di San Siro furono decisivi i gol di Carlo Ancelotti e Gullit consentendo al Milan di Sacchi di finire l’anno nel migliore dei modi.

Il club rossonero nel giorno dell’anniversario ha ricordato quella vittoria con un video sui propri account social: «Perla di Carletto e 2-0 di Gullit: un bel modo di finire l’anno»

#OnThisDay in 1990@MrAncelotti opens the scoring with an absolute gem and Gullit seals the deal 🆚 Juve

Perla di Carletto e 2-0 di @GullitR: un bel modo di finire l’anno 🔴⚫️ #SempreMilan@skrill pic.twitter.com/UVRX1SWPQT

— AC Milan (@acmilan) December 30, 2021