Milan-Juventus LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Milan-Juventus, ultime e probabili formazioni

MILAN – Mister Pioli deve ancora fare i conti con le assenze per infortunio di alcuni pezzi pregiati della rosa: vale a dire Ibrahimovic, Saelemaekers, Bennacer e Gabbia. A questa problematica si aggiungono anche le positività al Covid di Krunic e Rebic. In difesa torna Theo Hernandez dopo il turno di squalifica scontato contro il Benevento. Il francese completerà il reparto, a protezione di Donnarumma, insieme a Kjaer, Romagnoli e Dalot. In mediana ci sarà Calabria al fianco di Kessie. Davanti, alle spalle dell’unica punta Leao, agiranno Castillejo, Calhanoglu e uno tra Hauge e Brahim Diaz.

JUVENTUS – Tre indisponibilità per Pirlo, che dovrà rinunciare a Morata per infortunio e ad Alex Sandro e Cuadrado positivi al Covid. 4-4-2 per i bianconeri. In difesa, a protezione di Szczesny, agiranno Demiral, De Ligt, Bonucci e Danilo. In mediana spazio alla coppia composta da McKennie e Bentancur, mentre sulle fasce ci saranno Ramsey e Chiesa. Davanti invece Ronaldo e Dybala.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo.

Milan-Juventus live, i precedenti con Irrati

L’AIA ha designato Massimiliano Irrati come direttore di gara del match in programma mercoledì prossimo a San Siro. A coadiuvare il fischietto fiorentino ci saranno Costanzo e Longo, quarto uomo Doveri mentre al VAR Orsato e Mondin. Dieci i precedenti tra Irrati e il Milan: 6 successi rossoneri, 3 pareggi e una sconfitta. 13 invece le gare dell’arbitro toscano con in campo la Juventus (10 successi bianconeri, 2 pareggi e una sconfitta). Per Irrati quello di mercoledì non sarà il primo match tra Juventus e Milan visto che diresse anche il quarto di finale del 2017 che vide trionfare i bianconeri per 2 a 1.

Milan-Juventus, precedenti