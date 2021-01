Gazzetta dello Sport: «Milan-Juventus, scacco alla regina»

Gazzetta dello Sport: domani il Milan sfiderà la Juventus nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A

«Milan-Juventus: scacco alla regina» – così titola in prima pagina dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. I rossoneri sfidano la Vecchia Signora nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Vincere permetterebbe agli uomini di Stefano Pioli di proseguire il cammino in testa alla classifica.

«Età, stipendi, club e… CR7. Domani sfida scudetto tutta ribaltata e agli antipodi. Ibra scalpita ma non ci sarà».