Milan Juventus: rossoneri in emergenza, bianconeri per risalire la classifica

Milan e Juventus arrivano con uno spirito diverso allo scontro del sei gennaio. I rossoneri sono in emergenza a causa di una serie di infortunati e squalificati. Stefano Pioli dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere il solito schema di gioco.

Dall’altra parte Andrea Pirlo vuole sfruttare l’incrocio contro la propria ex squadra per risalire la classifica e ridare fiducia all’ambiente. Mai come questa volta, in controtendenza con gli ultimi anni, la partita sembra piuttosto equilibrata sulla carta.