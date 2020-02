Milan-Juventus, ecco il Tweet del Milan per la partita – VIDEO

Milan-Juventus, i rossoneri pubblicano un Tweet per la partita. Ecco il video social per la sfida di stasera contro la Juve

Milan-Juventus farà registrare il pienone a San Siro. I biglietti venduti, secondo gli ultimi dati raccolti, superano i 72mila. Per una partita di Coppa Italia sono numeri da capogiro che fanno pensare anche ad un incasso considerevole. Il Milan in vista della sfida di stasera ha pubblicato un Tweet sul proprio profilo ufficiale. Ecco il post: «It’s almost time for MilanJuve: ready up Rossoneri»