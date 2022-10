Confermate alcune sorprese di formazione nella formazione del Milan contro la Juve: Pioli rilancia Gabbia con Tomori

Matteo Gabbia torna titolare al centro della difesa in coppia con Tomori nella gara delle 18 contro la Juventus.

Pioli rilancia dunque il centrale italiano spostando Kalulu sulla sinistra: test importante per il numero 46 in una stagione in cui finora ha disputato pochissimi minuti.