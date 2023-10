Milan Juve, il rosso non è tutto: due aspetti non sono piaciuti a Pioli nella sfida persa ieri a San Siro contro Allegri

Il cartellino rosso a Thiaw ha certamente aiutato i bianconeri e affossato le speranze di un Milan già decimato dalle assenze. Ma l’espulsione non è tutto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli non può essere contento soprattutto per altri due motivi. La sua squadra paga anche per colpe sue: in 11 contro 11 è mancata cattiveria offensiva e in generale in troppi hanno deluso (da Pulisic a Reijnders, fino a Musah e Leao).