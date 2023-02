Milan, Jacobelli: «C’è questa fretta nel lanciare giudizi»

Xavier Jacobelli parla così del momento del Milan a pochi giorni dal match contro il Monza. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«Pioli non più tardi di 9 mesi fa vinceva lo Scudetto, si è qualificato per due anni alla Champions League dopo un’assenza che durava da sette anni. C’è questa fretta nel lanciare giudizi che è assolutamente sbagliato, in casa Milan stiamo vedendo il vero valore della società. Anche Maldini si sta prendendo delle rivincite, Thiaw è uno degli esempi di quello che dicevamo, ovvero che per questi giovani serve del tempo. Anche su De Ketelaere, ieri Pioli ha chiarito facendo il paragone con il primo anno in rossonero di Leao e Tonali. C’è bisogno di tempo, l’inserimento non può essere istantaneo. Pioli ha avuto pazienza e ora sabato affronterà l’unica squadra imbattuta nel 2023 in Serie A, ovvero il Monza di Palladino. Servirà ancora del tempo per uscire dalle difficoltà, però abbiamo avuto buone risposte da Leao, da Diaz e dalla fase difensiva, compreso Tatarusanu che ha trasmesso sicurezza a tutta la retroguardia. È doveroso spezzare una lancia a favore del portiere rossonero, ha ricevuto moltissime critiche alcune anche ingenerose e sta dimostrando di essere un grandissimo professionista»