Milan Inter: Theo assente, ecco chi sarà il sostituto

Milan Inter: Theo Hernandez assente nel derby a causa del doppio giallo rimediato nel match contro la Roma. Ecco chi sarà il sostituto

Nella vittoria di Roma, l’unica nota stonata non può che essere l’espulsione e la conseguente squalifica, di Theo Hernandez. Il terzino salterà infatti il derby Milan Inter, in programma domenica sera.

Stefano Pioli ha varie opzioni per sostituire il francese, ma secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la scelta sarà quella più ovvia: al posto di Theo ci sarà Fodé Ballo-Touré. In alternativa, il tecnico potrebbe pensare anche a spostare Calabria a sinistra, per posizionare Kalulu a destra.