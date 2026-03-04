News
Milan Inter, rigori a senso unico? Negli ultimi undici incontri, solo uno assegnato ai rossoneri. Ecco il dato dei nerazzurri
Milan Inter, rigori a senso unico? Negli ultimi undici incontri i rossoneri hanno ricevuto una sola volta la chance dal dischetto. Il dato sui nerazzurri
Il derby di Milano in programma domenica sera a San Siro si preannuncia come una sfida decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre in Serie A. Il Milan è chiamato a reagire per rimanere in corsa per un posto in Champions League, mentre l’Inter vuole consolidare la sua posizione di vertice.
Il dato dei rigori: dominio nerazzurro
Un dato che non può passare inosservato riguarda i rigori. Negli ultimi 11 incontri tra Milan e Inter, sono stati assegnati ben 10 rigori a favore dei nerazzurri, con solo 1 rigore assegnato al Milan. L’unica eccezione risale alla stagione 2020/21, quando Ibrahimovic segnò il rigore nella vittoria per 2-1 contro l’Inter. Un dato che ha alimentato numerose discussioni, con molti che sottolineano una certa disparità nei trattamenti arbitrali.
L’ultimo incontro: rigore sbagliato da Calhanoglu
Nel derby di ritorno della scorsa stagione, la sfida fu decisa anche da un calcio di rigore che Hakan Calhanoglu (ex Milan, oggi all’Inter) sbagliò. Un errore che pesò sul risultato finale e che ancora oggi viene ricordato dai tifosi rossoneri come uno degli episodi chiave della sfida.
Un derby da vincere per le ambizioni rossonere
Con le statistiche e la storia recente che vedono l’Inter nettamente favorita nei confronti del Milan riguardo i rigori, la sfida di domenica sera potrebbe rappresentare un’occasione importante per i rossoneri di ribaltare il trend e dare una scossa alla loro stagione, tenendo viva la lotta per un posto in Champions League.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale