Milan Inter: rischio allarme difesa, Tomori e Thiaw entrano in diffida, lo SCENARIO verso il derby

Anche se mancano due giornate in vista del derby tra Milan e Inter, può essere allarme difesa per i rossoneri. Tomori e Thiaw in diffida

Dopo le decisioni del giudice sportivo, scatta l’allarme difesa per il Milan in vista degli impegni contro il Sassuolo ma soprattutto del derby scudetto contro l’Inter.

Tomori e Thiaw, dopo le ammonizioni in Fiorentina Milan sono entrati in diffida. In caso di cartellino giallo nel match contro il Lecce salterebbero il match contro i neroverdi ma se questo dovesse arrivare nel match del Mapei entrambi salterebbero il match contro i rivali neroazzurri.