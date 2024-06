Calciomercato Milan, esordio per gli obiettivi Kiwior e Zirkzee ad Euro 2024! Ecco come è andata per i due pallini di Furlani la prima partita in Germania

La prima partita di giornata, ovvero Polonia-Olanda, ha visto i due obiettivi del calciomercato Milan in campo in questi Europei: Joshua Zirkzee e Jakub Kiwior.

Esordio dolciamaro per l’attaccante del Bologna che, come prevedibile vista la sua convocazione last minute, è rimasto in panchina per tutta la gara. Tutta la gara in campo, invece, per il centrale polacco dell’Arsenal che è andato in due occasioni vicino al gol.