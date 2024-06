Reijnders SHOW con l’Olanda: la sua giocata da URLO che ha portato al gol vittoria contro la Polonia – VIDEO

Tijjani Reijnders continua a brillare, anche con la maglia dell’Olanda. Non stupiscono più le sue giocate, messe in mostra anche in questa stagione con il Milan. Infatti, il centrocampista rossonero, con una giocata da urlo, ha contribuito alla vittoria della sua nazionale all’esordio ad Euro 2024 contro la Polonia.

Tijjani Reijnders with wonderful movement and beautiful ball control waiting till the last moment he is pressed to make the pass,and creates the most space for Ake.pic.twitter.com/0ezKKHgicw

— ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) June 16, 2024