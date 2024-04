Milan Inter, il derby sarà seguito in tutto il mondo: tutti i paesi collegati, il dato - Milan News 24

Grande attesa per Milan-Inter, derby in programma lunedì 22 aprile. Il match sarà seguito in tutto il mondo, i paesi collegati

Il derby Milan-Inter sarà senza alcun dubbio la partita più seguita nel mondo in questo turno di campionato, come spiega Gazzetta.it. I nerazzurri possono infatti conquistare il ventesimo scudetto della propria storia in caso di successo.

COLLEGAMENTI NEL MONDO – «La stracittadina verrà trasmessa dai 70 broadcaster titolari dei diritti in circa 200 Paesi o territori di tutto il pianeta. Una platea globale con molti broadcaster che non si limiteranno a utilizzare il segnale, prodotto come al solito dalla Lega Serie A, ma manderanno sul posto i loro giornalisti. Ci saranno almeno otto emittenti televisive estere che toccano gli eventi in Europa, Emirati e Usa. Nello specifico beIN Sports France, Canal Plus International, Abu Dhabi Media, Eleven Sports Poland, Cbs, Ziggo Sport, TNT Sports e Setanta Sports»