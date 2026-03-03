Milan Inter, Pulisic tra difficoltà fisiche e digiuno di gol: contro i nerazzurri chance per Nkunku? Le ultime

Milan Inter, Allegri potrebbe fare a meno di Pulisic nel tanto atteso derby: sarà chance per Nkunku? Le ultime

Dopo essere stato il trascinatore indiscusso del Milan nelle passate stagioni, Christian Pulisic sta vivendo il momento più complicato della sua avventura in rossonero. A tormentare l’attaccante statunitense è una fastidiosa borsite che ne sta limitando pesantemente il rendimento e l’esplosività. I numeri parlano chiaro: l’americano è ancora a secco di gol nel 2026 e la prova opaca di domenica contro la Cremonese ha confermato una condizione fisica ben lontana dai suoi standard abituali.

Nonostante la fiducia iniziale, la pazienza di Massimiliano Allegri sembra essere arrivata a un bivio, specialmente con una sfida d’alta quota come il Derby contro l’Inter di Cristian Chivu alle porte. Il tecnico livornese ha bisogno di giocatori al 100% della forma per scardinare la difesa nerazzurra e le ultime prestazioni del numero 11 non offrono le garanzie necessarie per una maglia da titolare domenica sera a San Siro.

Milan Inter, Nkunku scalpita: l’assist di Cremona convince la dirigenza

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sta prendendo quota l’ipotesi di vedere Christopher Nkunku dal primo minuto nel tridente rossonero. L’attaccante francese è apparso in grande spolvero nell’ultima uscita, firmando l’assist decisivo per il raddoppio di Rafael Leao. La sua capacità di legare il gioco e la freschezza atletica potrebbero essere le armi vincenti che Allegri intende sfruttare per mettere in difficoltà la retroguardia interista.

La decisione definitiva verrà presa solo dopo gli ultimi test atletici a Milanello, ma la sensazione è che il francese sia in netto vantaggio nel ballottaggio. «Dobbiamo mettere in campo chi sta meglio fisicamente, il Derby non ammette cali di tensione» trapela dallo staff tecnico milanista. Per Pulisic si prospetta dunque una partenza dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso se la borsite dovesse dargli tregua.