Connect with us

News

Milan Inter, Pulisic tra difficoltà fisiche e digiuno di gol: contro i nerazzurri chance per Nkunku? Le ultime

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

on

By

Nkunku

Milan Inter, Allegri potrebbe fare a meno di Pulisic nel tanto atteso derby: sarà chance per Nkunku? Le ultime

Dopo essere stato il trascinatore indiscusso del Milan nelle passate stagioni, Christian Pulisic sta vivendo il momento più complicato della sua avventura in rossonero. A tormentare l’attaccante statunitense è una fastidiosa borsite che ne sta limitando pesantemente il rendimento e l’esplosività. I numeri parlano chiaro: l’americano è ancora a secco di gol nel 2026 e la prova opaca di domenica contro la Cremonese ha confermato una condizione fisica ben lontana dai suoi standard abituali.

Nonostante la fiducia iniziale, la pazienza di Massimiliano Allegri sembra essere arrivata a un bivio, specialmente con una sfida d’alta quota come il Derby contro l’Inter di Cristian Chivu alle porte. Il tecnico livornese ha bisogno di giocatori al 100% della forma per scardinare la difesa nerazzurra e le ultime prestazioni del numero 11 non offrono le garanzie necessarie per una maglia da titolare domenica sera a San Siro.

Milan Inter, Nkunku scalpita: l’assist di Cremona convince la dirigenza

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sta prendendo quota l’ipotesi di vedere Christopher Nkunku dal primo minuto nel tridente rossonero. L’attaccante francese è apparso in grande spolvero nell’ultima uscita, firmando l’assist decisivo per il raddoppio di Rafael Leao. La sua capacità di legare il gioco e la freschezza atletica potrebbero essere le armi vincenti che Allegri intende sfruttare per mettere in difficoltà la retroguardia interista.

La decisione definitiva verrà presa solo dopo gli ultimi test atletici a Milanello, ma la sensazione è che il francese sia in netto vantaggio nel ballottaggio. «Dobbiamo mettere in campo chi sta meglio fisicamente, il Derby non ammette cali di tensione» trapela dallo staff tecnico milanista. Per Pulisic si prospetta dunque una partenza dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso se la borsite dovesse dargli tregua.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan2 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: De Winter convince tutti. L’affare André diventa un caso

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×