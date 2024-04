Milan Inter, Parolo assicura: «Derby scudetto? Ai rossoneri resta un solo obiettivo stagionale»

Milan-Inter, Marco Parolo, ex centrocampista a attuale opinionista, ha parlato così della stracittadina di domani: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Marco Parolo ha parlato così del derby di domani tra Milan e Inter:

PAROLE- «Ormai unica cosa che al Milan resta è non far festeggiare il derby all’Inter in casa. Il posto in CL è garantito e vincere il derby è l’ultima cosa che può fare Pioli per rendere meglio il finale del suo percorso al Milan. Pesano nel giudizio sull’allenatore rossonero i derby persi con l’Inter? C’è stato anche il derby che ha dato lo scudetto nel 2022 al Milan anche se quello è stato dimenticato e quello ha cambiato la storia della stagione. I giocatori rossoneri si sentono forti e dovranno dimostrarlo in campo contro l’Inter, devono dimostrare di valere qualcosa e devono mostrare la loro riconoscenza al mister, chiudere al meglio un percorso con lui e fare una gara di tutto rispetto. Se ci può essere una pecca dello scudetto dell’Inter, in questa stagione fantastica, è non vincerlo nel derby. Credo che i giocatori dell’Inter non vedano l’ora di giocare questo derby perché immaginano quello che potrebbe accadere, vinci in casa contro il Milan e hai fatto l’apoteosi del percorso di Inzaghi. Lui penso che voglia chiudere così nel derby la storia di questo campionato per rimanere nella storia. C’è già per quello che ha fatto finora con record di punti e quello che ha fatto nei tre anni, ma sarebbe una ciliegina incredibile nella storia all’Inter e potrebbe diventare ineguagliabile per certi versi nella mente dei tifosi».