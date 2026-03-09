Milan Inter, la decide Estupinan: Brocchi lo aveva detto! Le sue parole: «Il derby fa tirare fuori un qualcosa in più»

Milan Inter, la decide Estupinan: Brocchi lo aveva detto! Le sue parole che negli studi di Dazn “pronostica” l’esterno come possibile uomo decisivo

Il derby di Milano è stato deciso da Pervis Estupinan, un protagonista che pochi avrebbero immaginato alla vigilia della sfida. L’esterno rossonero, schierato titolare da Massimiliano Allegri a causa dell’infortunio di Bartesaghi, è stato determinante nella vittoria del Milan contro l’Inter.

Eppure qualcuno, prima del fischio d’inizio, aveva già intravisto la possibilità che l’ex Brighton potesse avere un ruolo importante nella partita. Nel pre partita del derby su DAZN, Cristian Brocchi, ex centrocampista rossonero e oggi opinionista, aveva infatti analizzato la scelta di Allegri, sottolineando come la gara potesse rappresentare una grande occasione per il difensore.

LA SCELTA DI ALLEGRI – «Estupinan? È una scelta abbastanza scontata vista l’assenza di Bartesaghi. Non è ancora riuscito a tirare fuori quelle che sono le sue reali caratteristiche. Il derby spesso fa tirare fuori un qualcosa in più: molto dipenderà anche dall’atteggiamento della squadra: sicuramente per lui è un bel banco di prova. Ha tanto da guadagnare, ma sicuramente lo guarderanno in molti».

Le parole di Brocchi, pronunciate poche ore prima del derby, si sono rivelate quasi profetiche. Il match ha infatti rappresentato per Estupinan un’opportunità importante per mettersi in mostra in una delle partite più sentite della stagione.

Il difensore ha risposto presente proprio nel momento più delicato, dimostrando personalità e qualità in una sfida ad altissima pressione. Una prestazione che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua stagione e che conferma come, nel derby, spesso emergano protagonisti inattesi capaci di cambiare il destino della partita.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale