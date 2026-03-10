Milan Inter, spunta un nuovo retroscena del derby: Modric atteso e acclamato dalla squadra. Ecco cos’è successo

Milan Inter, dal derby spunta un nuovo retroscena con Modric protagonista: ecco cos’è successo a fine partita

Nella magica notte del derby, Luka Modric ha dimostrato ancora una volta perché la sua leggenda non conosca tramonto. A dispetto dei 40 anni compiuti lo scorso settembre, il numero 10 rossonero ha offerto una prova di una qualità e un’intensità agonistica fuori dal comune, correndo per novanta minuti e fungendo da esempio trascinante per tutta la squadra. La sua capacità di dettare i tempi della manovra e di sacrificarsi in fase di non possesso ha permesso al Milan di esprimersi al 101%, regalando ai tifosi una serata di puro spettacolo calcistico.

Milan Inter, il tributo dei compagni a fine gara

L’impatto del croato va però ben oltre il rettangolo verde, toccando le corde profonde dell’anima di questo spogliatoio. Come riportato da Gazzetta.it, l’atmosfera post-partita è stata elettrizzante: «Ieri sera Luka Modric, per l’ennesima volta in questa stagione, ha vestito la maglia rossonera e dato una lezione di calcio in diretta mondiale a tutti quanti. Prestazione superlativa della leggenda croata che più passano i giorni più sembra ringiovanire, a dispetto della carta di identità che scrive 40 dallo scorso settembre. Prova di qualità, come sempre, ma soprattutto di tantissima quantità: da compagno di squadra quando vedi uno con quella esperienza e quel palmares correre per 90 minuti in quel modo, puoi solo abbassare la testa e impegnarti al massimo. Ieri, come in altre occasioni in queste stagioni, il Milan lo ha fatto: tutti secondo le proprie possibilità hanno messo in campo il 101% in una partita dal grande significato, in generale e nello specifico per la stagione in corso. E al termine della gara la leadership di Luka Modric è stata riconosciuta, ancora una volta, dai suoi compagni di squadra. Dopo le interviste di rito del post gara, il croato è rientrato di corsa negli spogliatoi per non perdersi la festa, venendo accolto dal coro all’unisono dei compagni: “Luka! Luka! Luka!”. Testimonianza dell’impatto che un campione come Modric ha avuto sui suoi compagni e in generale del grande clima di squadra che quest’anno si respira in casa rossonera».

Questo riconoscimento collettivo sottolinea la coesione di un gruppo che segue ciecamente il proprio faro. La leadership silenziosa ma operosa di Modric è diventata il pilastro su cui Massimiliano Allegri sta costruendo i successi stagionali, dimostrando che il talento non ha età quando è supportato da una professionalità impeccabile. Il coro “Luka! Luka!” risuona ora come il simbolo di un Milan unito e ambizioso, pronto a lottare su ogni pallone fino alla fine della stagione.