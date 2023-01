Milan Inter: Leao contro Skriniar, sfida tra campo e mercato

Stasera il Milan contenderà la Supercoppa Italiana all’Inter. Sfida nella sfida sarà quella tra Leao e Skriniar tra campo e mercato

entrambi stanno trattando il rinnovo con il proprio club. Per quanto riguarda il neroazzurro sullo sfondo resta lo spettro del Psg, dopo la Supercoppa è previsto un nuovo vertice con l’agente del calciatore.

per quanto riguarda il rossonero, la trattativa per il rinnovo procede a singhiozzo. L’avvocato che ne detiene la procura, Ted Dimvula è già in Italia e venerdì ha un appuntamento con i dirigenti rossoneri. Maldini e Massara contano di ottenere la firma entro fine mese facendo leva sulla volontà del calciatore.