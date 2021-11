In occasione di Milan Inter, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Germano Lanzoni, noto speaker dei rossoneri. Ecco le sue parole

In occasione di Milan Inter, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Germano Lanzoni, noto speaker dei rossoneri. Ecco le sue parole.

Sul derby – «Milan-Inter è sempre speciale, ma stavolta lo sarà ancora di più. Per i tifosi, restare un anno e mezzo lontano dagli stadi è stato sportivamente devastante, e in partite così l’effetto era ancora più potente. In un derby la cornice è la partita. Le coreografie, i cori,i colori, la partecipazione. Il pubblico è sempre presente nelle azioni».

Ripetere formazioni e gol a porte chiuse – «Spero sia stata una parentesi davvero unica e irripetibile. Il contesto era surreale, la mia voce risuonava in uno stadio vuoto, ma ho avuto la sensazione di vivere un privilegio, assistevo a uno spettacolo che il resto della gente era costretto a guardare alla tv».

Sul video di Ibra – «Era in panchina e mi filmò mentre annunciavo un gol di Hauge. Mi sono detto “Allora mi ascoltano anche i calciatori!”».

Sull’essere lo speaker rossonero dal 2002 – «In realtà avevo iniziato a lavorare con il Milan nel 2000,in alcuni eventi delle giovanili. Ho fatto come Calabria, dalla Primavera alla prima squadra… Fu una stagione pazzesca, il Milan diventò campione d’Europa passando dal doppio derby di semifinale. E mi confermarono. Come si dice? Squadra che vince…».

Se possiede quale rituale pre partita – «Indosso solo i colori del Milan, dai calzini all’intimo».

Il suo derby del cuore – «Quello del 2008 in cui segnò Ronaldinho. Lo aspettavamo tutti, non aveva ancora fatto gol e iniziò proprio contro l’Inter».

I più acclamati del Milan – «Quando lasci la firma, lo stadio te la restituisce. Zapata, ad esempio: idolo dopo il gol al 97’ nel derby. Oggi in ascesa c’è Tonali. In testa ci sono Ibra, Kjaer e ovviamente Pioli».

Sul nome di un gol da annunciare stasera – «Escludo gli attaccanti, sarebbe scontato. Scelgo Tonali, per quel numero 8 che porta e a cui sono legato, e Saelemaekers: è il preferito delle mie figlie, sono più milaniste di me e hanno il suo poster in camera».