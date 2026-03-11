Connect with us

Milan Inter, follia al bar di Rovigo: rissa e feriti per il contatto di Ricci

Milan Inter, le polemiche arbitrali travalicano il campo sfociando in un grave episodio di cronaca nera in un locale veneto, dove un anziano è rimasto ferito

Il clima del Derby della Madonnina ha purtroppo generato tensioni che vanno ben oltre l’ambito sportivo. Secondo quanto riferito da La Voce di Rovigo, un bar situato nel pieno centro della città veneta è stato teatro di una violenta colluttazione domenica sera, intorno alle 22:30. La miccia che ha scatenato il caos è stata la discussione accesa sul contatto tra il pallone e il braccio di Samuele Ricci, centrocampista dinamico e fulcro della mediana rossonera, nell’area di rigore durante il match.

L’arbitro Daniele Doveri, esperto fischietto della sezione di Roma, ha valutato l’intervento non punibile, decisione confermata anche dopo il consulto con la sala VAR. Questo episodio ha però diviso i presenti nel locale, portando a un confronto fisico che ha richiesto l’intervento urgente delle autorità. Un uomo anziano è finito a terra dopo essere stato colpito da un ragazzo, rendendo necessario l’arrivo dei mezzi di soccorso.

Tensione post-partita: la polizia interviene in centro

La gravità della situazione ha costretto le ambulanze e le pattuglie della Polizia a intervenire massicciamente per riportare l’ordine e soccorrere il ferito. Mentre la squadra di Massimiliano Allegri, allenatore livornese che predilige la solidità difensiva, festeggiava il risultato sul campo, a Rovigo si consumava una pagina triste di fanatismo. Anche i sostenitori dell’Inter sono rimasti coinvolti nelle accese contestazioni verbali precedenti alla rissa.

La fonte locale sottolinea come la violenza sia esplosa in pochi istanti, trasformando una serata di svago in un’emergenza sanitaria. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per identificare i responsabili del gesto, mentre resta l’amarezza per un episodio di Milan Inter che nulla ha a che fare con i valori del calcio. Le spiegazioni fornite successivamente dai vertici arbitrali sulla correttezza della scelta di Doveri non sono bastate a placare gli animi di chi, invece di informarsi, ha preferito la via dello scontro fisico.

