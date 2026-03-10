Milan Inter, Estupinan segna e Allegri se la ride: il dietro le quinte della Bordcam spiega il motivo!

Milan Inter, Estupinan segna il gol che decide il derby e Allegri se la ride. Spiegato il dietro le quinte della Bordcam di Dazn

Il Milan ha trionfato nel Derby di Milano con una vittoria fondamentale per 1-0, grazie a un gol decisivo di Pervis Estupinan. Una prestazione molto positiva per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha dimostrato di meritare i tre punti in un match che potrebbe riaprire la lotta per il campionato.

Come di consueto, DAZN ha offerto ai tifosi un’occasione esclusiva per scoprire i retroscena della partita con il consueto appuntamento con Bordocam. La telecamera, posizionata a bordo campo, ha catturato momenti significativi sia prima che dopo il gol che ha deciso il derby.

IL GOL DI ESTUPINAN

Il gol che ha deciso il match è arrivato dopo una bellissima azione di squadra. Leao ha servito Fofana sul lato destro del campo, con Estupinan che ha prontamente attaccato la profondità, passando dietro Luis Henrique. Il brasiliano, girandosi, si è accorto troppo tardi che il terzino rossonero era già scappato via. Chivu, l’allenatore dell’Inter, ha reagito evidentemente preoccupato, sussurrando qualcosa in rumeno ai suoi giocatori. Nel frattempo, Estupinan ha controllato in area e, con grande freddezza, ha battuto il portiere avversario, realizzando il gol dell’1-0.

Il tecnico Allegri ha esultato con grande soddisfazione, una risata di pura gioia che ha mostrato quanto fosse consapevole della bontà della giocata, probabilmente provata in allenamento durante la settimana. Rabiot, ancora dolorante per un colpo subito poco prima, ha approfittato del gioco fermo per andare in panchina e farsi medicare, mentre Estupinan, entusiasta per il gol, ha celebrato il momento con Leao ballando insieme.

Un altro bel gesto di Estupinan è stato ripetere lo stesso gesto che Magnanelli, durante il riscaldamento, gli aveva fatto in segno di incoraggiamento. Un derby che rimarrà nella storia non solo per il risultato, ma anche per l’atmosfera che ha regalato sia in campo che fuori.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora