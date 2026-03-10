Milan Inter: Allegri e la fissa per Odogu, le proteste dei nerazzurri! Minuti concitati alla fine del derby

Milan Inter non è stata priva di emozioni: il BordoCam di DAZN ha svelato quanto accaduto negli ultimi minuti del derby

Nel corso del recupero iniziano le tante proteste dei nerazzurri: la prima per un contatto su Esposito in area. Non c’è nulla, solo un calcio d’angolo. Allegri intanto chiede consiglio sul poter mettere dentro Odogu, ma non riceve risposta dai suoi collaboratori.

Poi chiede se mancano due minuti e si inginocchia per guardare il secondo angolo. Dimarco batte, mischia in area e la palla entra in rete. Ma tutti fermi, Doveri aveva fischiato ancora prima che Carlos Augusto toccasse la palla (peraltro con la mano) e facesse gol. Da bordocampo non si sente il fischio e la panchina dell’Inter (così come la parte di pubblico interista) esultano prima dell’enorme delusione. Doveri non si scompone e risponde così alle proteste: «Ho fischiato un’ora prima».

Allegri in trans agonistica e il rimpianto Odogu!

Allegri intanto è in trance e continua a ripetere: «Odogu, Odogu, Odogu». Barella, intanto, ancora non si capacita per quanto successo poco prima: «È follia. Cosa ha fischiato? Che ha fischiato?». Semplice: una trattenuta di troppo tra Saelemaekers e Carlos Augusto. Doveri infatti parla proprio con loro due dopo che si è ristabilita la calma. Ma sulle due panchina non riescono a darsi pace: i nerazzurri sono ancora increduli per il gol annullato, Allegri è ancora convinto di dover mettere dentro Odogu: «Dovevo mettere dentro Odogu».

